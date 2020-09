Napoli, il 1 ottobre stop alle auto euro 3: la decisione del Comune (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – stop alle auto euro 3 diesel a Napoli a partire da domani 1 ottobre. E’ quanto stabilito nella delibera dell’amministrazione de Magistris contro l’inquinamento atmosferico. In tarda serata la riunione a Palazzo San Giacomo e la decisione di fare dietrofront. Il provvedimento che sarebbe dovuto entrare in vigore nelle prossime ore è stato sospeso e rinviato al mese prossimo. “Abbiamo verificato le centraline che registrano il livello di inquinamento sparse in città- ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Raffaele Del Giudice al termine dell’incontro con gli altri assessori competenti – e visto che la situazione era buona, abbiamo stabilito di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti3 diesel aa partire da domani 1. E’ quanto stabilito nella delibera dell’amministrazione de Magistris contro l’inquinamento atmosferico. In tarda serata la riunione a Palazzo San Giacomo e ladi fare dietrofront. Il provvedimento che sarebbe dovuto entrare in vigore nelle prossime ore è stato sospeso e rinviato al mese prossimo. “Abbiamo verificato le centraline che registrano il livello di inquinamento sparse in città- ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Raffaele Del Giudice al termine dell’incontro con gli altri assessori competenti – e visto che la situazione era buona, abbiamo stabilito di ...

Annullato l'evento "Dal chicco alla tazzina" in programma domani, giovedì 1 ottobre, al Gran Caffè Gambrinus di Napoli in occasione della Giornata Internazionale del Caffè. Pur avendo ovviamente ...

Sospesa l’inibizione per l’Ad della Roma Fienga, fissata per lunedì 5 ottobre la camera di consiglio

Il dirigente era stato sanzionato nell’ambito del procedimento sportivo per il mancato rispetto del protocollo sul COVID-19 in occasione della gara con il Napoli dello scorso ... camera di consiglio ...

