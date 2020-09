Napoli, Calciomercato: sfuma Deulofeu, un’altra italiana su di lui (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le mancate cessioni in attacco costringono il Napoli a rinunciare a Gerard Deulofeu Lo riporta il Corriere dello Sport sfuma un obbiettivo del mercato azzurro. … L'articolo Napoli, Calciomercato: sfuma Deulofeu, un’altra italiana su di lui proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le mancate cessioni in attacco costringono ila rinunciare a GerardLo riporta il Corriere dello Sportun obbiettivo del mercato azzurro. … L'articolo, un’altrasu di lui proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato, da #Llorente a #Hysaj: la situazione in casa #Napoli - DiMarzio : Cifre e dettagli dell'offerta - DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - BTwoEl : Il #Napoli ha chiuso il campionato sapendo che mancavano -terzino sinistro -mediano -ala destra A 5 gg della chiu… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? Il #Napoli ha ancora da piazzare qualcuno in uscita: il punto sul futuro di #Hysaj e #Maksimovic ?? #LBDV #LeBombeDiVl… -