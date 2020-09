Napoli, 17 indagati al San Paolo per omissioni di atti d’ufficio e falso (Di mercoledì 30 settembre 2020) La scoperta dei Nas dipinge un quadro allarmante delle condizioni in cui versa la struttura pubblica partenopea. A fronte di certificazioni che attestavano condizioni impeccabili, ciò che hanno riscontrato i militari nel corso delle ispezioni ha fatto scattare l’allarme convincendo la procura a emettere gli inviti a comparire. Era il 2018 quando per la prima … L'articolo Napoli, 17 indagati al San Paolo per omissioni di atti d’ufficio e falso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) La scoperta dei Nas dipinge un quadro allarmante delle condizioni in cui versa la struttura pubblica partenopea. A fronte di certificazioni che attestavano condizioni impeccabili, ciò che hanno riscontrato i militari nel corso delle ispezioni ha fatto scattare l’allarme convincendo la procura a emettere gli inviti a comparire. Era il 2018 quando per la prima … L'articolo, 17al Sanperdid’ufficio eproviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Formiche in ospedale a Napoli: 17 indagati al San Paolo #NAPOLI - Agenzia_Ansa : Formiche in ospedale, 17 indagati a #Napoli #ANSA - vivereitalia : Napoli: Formiche in ospedale, 17 indagati - DanieleBerghino : @GustavoMichele6 Non solo, ecco il livello d’igiene di qualche ospedale nel napoletano, sembra che queste cose non… - DanieleBerghino : Ti obbligano a mettere le mascherine anche all’aperto per il Covid ma poi ci sono ospedali in questo stato. Ecco il… -