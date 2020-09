Nanni (commissione medica FIGC): «La Serie A non è a rischio» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le dichiarazioni del membro della commissione medica della FIGC Gianni Nanni sulla Serie A dopo il caso Genoa Gianni Nanni, membro della commissione medica della FIGC, ha parlato della Serie A dopo il caso Genoa, a “Punto Nuovo Sport Show“, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. CASO GENOA – «Quanto accaduto non ce l’aspettavamo. Il protocollo è a maglie molto strette, è successo qualcosa che ha messo a repentaglio la sicurezza di quest’ultimo. Conosco molto bene lo staff medico del Genoa, sono persone eccezionali, estremamente attente. Bisogna capire dov’è avvenuta la falla e capire come evitare possa accadere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le dichiarazioni del membro delladellaGiannisullaA dopo il caso Genoa Gianni, membro delladella, ha parlato dellaA dopo il caso Genoa, a “Punto Nuovo Sport Show“, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. CASO GENOA – «Quanto accaduto non ce l’aspettavamo. Il protocollo è a maglie molto strette, è successo qualcosa che ha messo a repentaglio la sicurezza di quest’ultimo. Conosco molto bene lo staff medico del Genoa, sono persone eccezionali, estremamente attente. Bisogna capire dov’è avvenuta la falla e capire come evitare possa accadere ...

IoNascoQui : Caso contagi nel Genoa: parla il membro della commissione FIGC Nanni - junews24com : Nanni, commissione medica Figc: «Serie A non a rischio, nessuno stop» - - calciomercatoit : ??Caso #Genoa, parla #Nanni (Commissione medica FIGC): 'Campionato non a rischio' - infoitsport : Nanni (commissione medica FIGC): 'Genoa-Torino? Rinvio possibile. Serie A non a rischio' - marinabeccuti : Nanni (commissione medica FIGC): 'Genoa-Torino? Rinvio possibile' -