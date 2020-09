Nagorno-Karabakh: storia di una terra contesa (Di mercoledì 30 settembre 2020) La guerra nel Nagorno-Karabakh tra Armenia ed Azerbaijan si è improvvisamente riaccesa dopo un escalation di tensioni negli ultimi mesi e l’attenzione dei maggiori attori internazionali si è spostata nel teatro caucasico, in un’area cruciale per gli approvvigionamenti di petrolio e gas naturale dal Mar Caspio, per gli interessi di grandi attori come Russia, Turchia e Iran e, in prospettiva, … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 30 settembre 2020) La guerra neltra Armenia ed Azerbaijan si è improvvisamente riaccesa dopo un escalation di tensioni negli ultimi mesi e l’attenzione dei maggiori attori internazionali si è spostata nel teatro caucasico, in un’area cruciale per gli approvvigionamenti di petrolio e gas naturale dal Mar Caspio, per gli interessi di grandi attori come Russia, Turchia e Iran e, in prospettiva, … InsideOver.

FMCastaldo : Esprimo forte preoccupazione per gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, il conflitto rischia di destabilizzare la… - LaStampa : Nagorno-Karabakh, Erevan: un F-16 turco ha abbattuto un Su-25 armeno - HuffPostItalia : Nagorno-Karabakh, non è solo un conflitto fra azeri e armeni - FrancescoTedes2 : RT @Internazionale: Il Caucaso meridionale diventa il terzo fronte, insieme Siria e Libia, di un rapporto complesso e basato soprattutto su… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #NagornoKarabakh Il premier armeno, Nikol Pashinyan, questa mattina ha dettato la linea della strategia di Erevan in mer… -