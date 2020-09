Nadia sempre più lontana da Antonio | Nuove consapevolezze a Temptation Island (Di giovedì 1 ottobre 2020) È appena andata in onda la nuova puntata di Temptation Island dove la coppia formata da Nadia e Antonio sembra essere ancora alla ricerca di Nuove consapevolezze. Come abbiamo già visto i due presentano linee di pensiero totalmente diverse, da una parte il divertimento e la spensieratezza, dall’altra la voglia di creare un futuro stabile. La fidanzata Nadia è ancora più vicina al tentatore Stefano ed è arrivata l’ora di fermarsi e di capire che giustificare sempre il suo comportamento non creerà certezze in Antonio. Infatti, se lei da una parte si vive questa avventura, dall’altra il fidanzato tende ad isolarsi. Nadia sempre più ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020) È appena andata in onda la nuova puntata didove la coppia formata dasembra essere ancora alla ricerca di. Come abbiamo già visto i due presentano linee di pensiero totalmente diverse, da una parte il divertimento e la spensieratezza, dall’altra la voglia di creare un futuro stabile. La fidanzataè ancora più vicina al tentatore Stefano ed è arrivata l’ora di fermarsi e di capire che giustificareil suo comportamento non creerà certezze in. Infatti, se lei da una parte si vive questa avventura, dall’altra il fidanzato tende ad isolarsi.più ...

A "Temptation Island" Nadia e Serena sempre più prese dai single

Temptation Island terza puntata | Tradimenti e falò di confronto immediati

Anna ha deciso di uscire da sola dalla trasmissione. Nadia si è concessa una romantica cena in compagnia del single Stefano, a cui si sta avvicinando sempre di più. Antonio sta letteralmente perdendo ...

Temptation Island, Antonio infastidito da Nadia: “Sono gelosissimo”

Antonio di Temptation Island si sfoga su Nadia: "Mi dà fastidio tutto" Nuova puntata di Temptation Island dove le coppie si sono confrontate con la dura ...

Antonio delusione senza fine | Nadia coinvolta dal tentatore a Temptation Island

Antonio Nadia1 meteoweek.com Nadia e Antonio. Tra Nadia e Antonio i problemi sono palesi, ma nonostante questo il ragazzo ha dimostrato di avere un particolare attaccamento nei co ...

