Nadef, Gualtieri: manovra da 40 miliardi, rimbalzo del Pil nel 2021 a +6% (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – manovra da 40 miliardi di euro tra fondi in anticipo del Recovery Plan e margine di deficit in bilancio. Ad annunciarlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che ieri sera intervista a DiMartedì su La7 ha parlato dell’accordo raggiunto dalla maggioranza sulla Nadef: “abbiamo deciso che l’anno prossimo faremo un’espansione fiscale significativa. Perché mentre il deficit tendenziale sarebbe del 5,7% lo portiamo al 7, quindi significa che mettiamo un’espansione fiscale e il Ricovery plan”. Tradotto, spiega Gualtieri, vuol dire “più investimenti pubblici e sostegno agli investimenti privati che innanzitutto serviranno per la crescita e a rendere strutturale Industria 4.0“. “Oggi – ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) –da 40di euro tra fondi in anticipo del Recovery Plan e margine di deficit in bilancio. Ad annunciarlo è il ministro dell’Economia Robertoche ieri sera intervista a DiMartedì su La7 ha parlato dell’accordo raggiunto dalla maggioranza sulla: “abbiamo deciso che l’anno prossimo faremo un’espansione fiscale significativa. Perché mentre il deficit tendenziale sarebbe del 5,7% lo portiamo al 7, quindi significa che mettiamo un’espansione fiscale e il Ricovery plan”. Tradotto, spiega, vuol dire “più investimenti pubblici e sostegno agli investimenti privati che innanzitutto serviranno per la crescita e a rendere strutturale Industria 4.0“. “Oggi – ha ...

laZuck64 : RT @PPolicy_News: #NaDef, ci siamo: domenica il via libera dal Consiglio dei ministri - leopoldopapi : RT @PPolicy_News: #NaDef, ci siamo: domenica il via libera dal Consiglio dei ministri - PPolicy_News : #NaDef, ci siamo: domenica il via libera dal Consiglio dei ministri - zazoomblog : NaDef Gualtieri: “Pil rimbalzerà del 6% nel 2021 manovra da 40 miliardi con Recovery” - #NaDef #Gualtieri:… - zazoomblog : NaDef Gualtieri: “Pil rimbalzerà del 6% nel 2021 manovra da 40 miliardi con Recovery” - #NaDef #Gualtieri:… -