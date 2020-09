Ms Marvel | l' esordiente Iman Vellani star della serie

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sarà la giovanelaMs., progetto che verrà prodotto per Disney+. Saràla protagonistaMs., uno dei nuovi progetti tratti dai fumetti che verrà prodotto per la piattaforma di streaming Disney+. La ragazza ha ottenuto la parte, compiendo così il proprio debutto come attrice. Ms., a cura di Bisha K. Ali, introdurrà nel MCU il personaggio di Kamala Khan, adolescente di origine pakistana e primo personaggio musulmano ad avere un ruolo da protagonista nei fumettiCasa delle Idee. Brie Larson, che interpreta Carol Danvers, ...

MoviesBookIT : La giovanissima e esordiente #ImanVellani è stata scelta per il ruolo da protagonista in #MsMarvel dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel esordiente

Scopriamo Spider-Man Remastered su PS5 con un primo video, tra i cambiamenti, le performance e il nuovo volto di Peter Parker!Disney fa slittare le le uscite di 10 film tra cui i film Marvel Black Widow, Eternals e Shang Chi and the Legend of the Ten Rings. Disney ha annunciato lo slittamento della date di uscita di di ben 1 ...