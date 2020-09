Movimento 5 stelle | due senatori positivi al Coronavirus | tamponi a tutto il gruppo

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo fonti di Palazzo Madama, duedelM5S sono risultatial. Come da protocollo tutti i membri delpentastellato si stanno sottoponendo ad un tampone naso-faringeo. Al momento i due parlamentari sono in isolamento, tant’è che non hanno presenziato all’assemblea congiunta dei parlamentari di. Salterà pure la seduta della commissione Bilancio del Senato, che sta esaminando il dl agosto, perché il presidente Daniele Pesco si sta sottoponendo al test per accertare l’eventualetà. Trema ilparlamentare al Senato del. Duepentastellati, ...