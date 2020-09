MotoGP, Bagnaia: “Ducati ha sempre creduto in me, volevo essere pilota ufficiale” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ho scelto di essere un pilota Ducati ancora prima di essere Campione del Mondo Moto2 nel 2018 e loro hanno scelto me ancora prima di sapere che un giorno lo sarei diventato. Questa è stata la nostra scommessa, perché fino a quel momento ero sempre stato un pilota veloce, ma non avevo niente di concreto in tasca: Ducati ha deciso di crederci ancora prima di tutti gli altri. Non sapevamo come sarebbe andata, ma ad oggi, se dovessi tornare indietro, rifarei esattamente tutto da capo“. Queste le parole di Francesco Bagnaia, che su Instagram ha commentato il suo passaggio al team ufficiale Ducati, al fianco di Jack Miller. “Il mio debutto in MotoGP è stato complicato, ma in Ducati non mi hanno mai messo in discussione” ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ho scelto diunDucati ancora prima diCampione del Mondo Moto2 nel 2018 e loro hanno scelto me ancora prima di sapere che un giorno lo sarei diventato. Questa è stata la nostra scommessa, perché fino a quel momento erostato unveloce, ma non avevo niente di concreto in tasca: Ducati ha deciso di crederci ancora prima di tutti gli altri. Non sapevamo come sarebbe andata, ma ad oggi, se dovessi tornare indietro, rifarei esattamente tutto da capo“. Queste le parole di Francesco, che su Instagram ha commentato il suo passaggio al team ufficiale Ducati, al fianco di Jack Miller. “Il mio debutto inè stato complicato, ma in Ducati non mi hanno mai messo in discussione” ha ...

