Morte Marco Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni, 9 anni e 4 mesi ai familiari (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per il capofamiglia i giudici, nell'ambito del processo di appello bis, hanno riconosciuto il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. Per i componenti della famiglia è stato riconosciuto l'omicidio volontario anomalo Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per il capofamiglia i giudici, nell'ambito del processo di appello bis, hanno riconosciuto il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. Per i componenti della famiglia è stato riconosciuto l'omicidio volontario anomalo

FirenzePost : Morte Marco Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni, 9 anni e 4 mesi ai familiari - Marko_Morandi : RT @Marko_Morandi: @marco_marcangio @Zippo88lrr Eccome se prosegue! Esattamente come proseguono le falsificazioni dei certificati di morte,… - Marko_Morandi : @marco_marcangio @Zippo88lrr Eccome se prosegue! Esattamente come proseguono le falsificazioni dei certificati di m… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Caso Vannini: condanna per omicidio volontario per l’infermiera Martina Ciontoli e la famiglia: La sentenza d… - NurseTimes : ?? Nurse Times Caso Vannini: condanna per omicidio volontario per l’infermiera Martina Ciontoli e la famiglia: La se… -