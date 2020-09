Miriana Trevisan, grave lutto. “Buon viaggio, ti amo tanto. Grazie di tutto” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Poche semplici parole, il resto Miriana Trevisan lo tiene nel suo cuore. Purtroppo oggi, 30 settembre 2020, la bellissima showgirl napoletana ha dovuto dire addio ad una delle persone più importanti della sua vita. L’annuncio ufficiale è presto arrivato sul suo affollato profilo Instagram, che conta quasi 200mila follower. Quest’ultimi si sono affettuosamente stretti sotto al post della donna, cercando di darle amore e supporto. “Sentite condoglianze, non sai quanto posso capirti in questo momento”, “Sei una donna stupenda, forza e coraggio”, “Siamo Tutti con te Miriana”, “Ti siamo vicini, ci dispiace tanto”, “Non ci sono parole in questi casi”, hanno scritto alcuni utenti sotto l’annuncio ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 30 settembre 2020) Poche semplici parole, il restolo tiene nel suo cuore. Purtroppo oggi, 30 settembre 2020, la bellissima showgirl napoletana ha dovuto dire addio ad una delle persone pi&u; importanti della sua vita. L’annuncio ufficiale &e; presto arrivato sul suo affollato profilo Instagram, che conta quasi 200mila follower. Quest’ultimi si sono affettuosamente stretti sotto al post della donna, cercando di darle amore e supporto. “Sentite condoglianze, non sai quanto posso capirti in questo momento”, “Sei una donna stupenda, forza e coraggio”, “Siamo Tutti con te”, “Ti siamo vicini, ci dispiace”, “Non ci sono parole in questi casi”, hanno scritto alcuni utenti sotto l’annuncio ...

