Ministra Azzolina | “La scuola riparte | i nuovi prof presto al lavoro”

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Per laLucialaè pronta a ripartire: in pochi giorni saliranno in cattedra tutti iessori che mancano all’organico. L’emergenza Coronavirus ha messo a durissima prova la già traballante resistenza dellapubblica italiana. Dopo la difficile prova della didattica a distanza, laha cominciato prudentemente a ripartire ma in moltissimi casi la didattica … L'articolo: “La: ial lavoro” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it