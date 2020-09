Militare si sacrifica per salvare due ragazzini in mare | i risultati dell’autopsia | è morto per trauma provocato da un’onda

(Di mercoledì 30 settembre 2020) I primidell’autopsia sul corpo di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia costiera di Milazzo che hato la propria vita lanciandosi nelin tempesta perduein difficoltà, hanno rivelato un gravevertebralemolto probabilmente da una forte onda che lo ha trascinato sul fondo. E’ durato circa 3 ore l’esame autoptico eseguito ieri sera dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo su incarico della procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Il sottufficiale, originario di Venetico, sposato e padre di due figli, non sarebbeannegato quindi, ma per un gravissimodalin tempesta. La salma ...

Aperta un'indagine sulla morte del militare annegato per salvare due persone. I parenti denunciano: "Non aveva attrezzature adeguate". Mattarella: "Colpito dal suo eroismo" ...A trovarlo sono stati i colleghi che con lui lavoravano fianco a fianco. Il corpo senza vita di Aurelio Visalli, 40 anni sottufficiale della Guardia Costiera, annegato ieri durante un salvataggio in m ...