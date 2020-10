Milano. Dal MiBACT 200 mila euro per l’acquisto di libri destinati alle 25 biblioteche del Comune (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Comune di milano ha partecipato con successo al bando del MiBACT che ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni di euro da destinare alle biblioteche aperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto di libri presso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegno alle librerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartieri milanesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildiha partecipato con successo al bando delche ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni dida destinareaperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto dipresso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegnolibrerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartierinesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ...

DiMarzio : Diogo #Dalot domani a Milano per le visite, al @acmilan in prestito secco dal @ManUtd #calciomercato @SkySport - AntoVitiello : ???? #Dalot a Milano Linate, le prime immagini del terzino portoghese che arriva in prestito al #Milan dal… - IlContiAndrea : Indipendentemente dal numero crescente dei contagi, l’ipotesi delle mascherine anche all’aperto in tutta Italia, no… - Gianmar26145917 : RT @MariaLu91149151: ??????Corriere della Sera: Milano, rapinatore bloccato in via Orefici, a due passi dal Duomo: era pronto a fare fuoco. ht… - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: «Sono venuto qui per rifarmi una vita» ?? Il futuro a Milano visto dal nostro lettore Marco E tu come lo vedi? #mitomorrow… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Dal Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 3 al 4 ottobre Sky Tg24 Monopattini: sindaco Milano Sala, su multe invito ad essere più severo

Sala, togliere autorizzazione a chi ne ha di più Riguardo ai monopattini e ai dati riferiti dalla Procura di Milano "sul loro numero oltre il consentito, se è così è una cosa grave. Per cui suggerirei ...

Il rione Cristo sfida la crisi: “È la festa del buon senso”

Venerdì alle 21, alla Soms sarà presentato il libro dal «Grigio alla Stella. Gianni Rivera. Alessandria, Milano e il Suo Mondo» a cura di Mimma Caligaris e Bruno Barba. Tra i tanti ospiti saranno ...

Sala, togliere autorizzazione a chi ne ha di più Riguardo ai monopattini e ai dati riferiti dalla Procura di Milano "sul loro numero oltre il consentito, se è così è una cosa grave. Per cui suggerirei ...Venerdì alle 21, alla Soms sarà presentato il libro dal «Grigio alla Stella. Gianni Rivera. Alessandria, Milano e il Suo Mondo» a cura di Mimma Caligaris e Bruno Barba. Tra i tanti ospiti saranno ...