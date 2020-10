Milano Dal MiBACT 200 mila euro per l’acquisto di libri destinati alle 25 biblioteche del Comune

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildiha partecipato con successo al bando delche ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni dida destinareaperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto dipresso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegnolibrerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartierinesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ...

Dopo tanto parlare oggi è arrivato il passo decisivo che porta Matteo Darmian dal Parma all’Inter. In mattinata, l’ex terzino del Manchester United, ha sostenuto le visite mediche a Milano presso il c ...Venerdì 9 ottobre alle ore 21 al cinema Ariston (Via Eraldo Fico Virgola, 12) di Sestri Levante, alla presenza di Angelo Minoli, appuntamento con i protagonisti di Creators – The Past, primo kolossal ...