Milano. Dal MiBACT 200 mila euro per l’acquisto di libri destinati alle 25 biblioteche del Comune (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Comune di milano ha partecipato con successo al bando del MiBACT che ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni di euro da destinare alle biblioteche aperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto di libri presso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegno alle librerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartieri milanesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildiha partecipato con successo al bando delche ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni dida destinareaperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto dipresso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegnolibrerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartierinesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ...

BeppeSala : Qualche settimana fa avevo lanciato l’idea di chiedere alla città, in considerazione delle lezioni della crisi, di… - fattoquotidiano : Già dal 1986 la Asl aveva segnalato la necessità di dismettere tutto ciò che conteneva la fibra killer, contenuta p… - fanpage : Si ammala di #COVID19 ma viene licenziato perché avrebbe terminato i giorni di malattia. Francesco era a 17 mesi da… - beliebe63726511 : RT @canyamanitalian: Direttamente dal ristorante 'Napule è Milano' ?????? Can mentre decide che pizza mangiare ???? Can la pizza la devi ven… - GiulianaDaniel2 : RT @vitcastagna: Dipende tutto da noi. A Milano in generale rispettiamo le 3 regole e non ci pesa. Non siamo più bravi degli altri. È solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Dal Quattrozampe in fiera, Wine Week e tanto altro: cosa fare (anche gratis) dal 2 al 4 ottobre a Milano MilanoToday.it Kawasaki Versys 650 Tourer Plus (2017 - 20) usata a Pogliano Milanese

La garanzia è a chilometraggio illimitato. Siamo una concessionaria multimarca di moto e scooter nuovi e usati e ci troviamo a 10 minuti da Milano. Ci troviamo a 1500 metri dalla stazione di ...

Le leggende del rally a San Marino: da Ari Vatanen a Miki Biasion e lo statunitense Ken Block

MILANO - A San Marino, fino al 4 ottobre le leggende del rally tornano nella repubblica sammarinese con il Rallylegend, un weekend con i più grandi campioni di rally, giunto alla 18esima edizione. La ...

La garanzia è a chilometraggio illimitato. Siamo una concessionaria multimarca di moto e scooter nuovi e usati e ci troviamo a 10 minuti da Milano. Ci troviamo a 1500 metri dalla stazione di ...MILANO - A San Marino, fino al 4 ottobre le leggende del rally tornano nella repubblica sammarinese con il Rallylegend, un weekend con i più grandi campioni di rally, giunto alla 18esima edizione. La ...