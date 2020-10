Milano. Dal MiBACT 200 mila euro per l’acquisto di libri destinati alle 25 biblioteche del Comune (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Comune di milano ha partecipato con successo al bando del MiBACT che ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni di euro da destinare alle biblioteche aperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto di libri presso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegno alle librerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartieri milanesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildiha partecipato con successo al bando delche ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni dida destinareaperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto dipresso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegnolibrerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartierinesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ...

fanpage : Si ammala di #COVID19 ma viene licenziato perché avrebbe terminato i giorni di malattia. Francesco era a 17 mesi da… - BeppeSala : Qualche settimana fa avevo lanciato l’idea di chiedere alla città, in considerazione delle lezioni della crisi, di… - ConsulMexMIL : Il @ConsulMexMIL vi invita a visitare la mostra “Frida Kahlo. Il Caos dentro” presso la Fabbrica del Vapore. Il… - MiTomorrow : #MILANOVIBRA! ?? Da oggi è in edicola il nuovo numero di ottobre/novembre dal titolo eloquente: #ComeStai? Vuoi sa… - radiolombardia : Violenze, 345 casi trattati in un anno a Milano dal nucleo tutela donne - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Dal Jazzmi invade Milano per rilanciare la musica dal vivo Corriere della Sera Honda VFR 800 (2002 - 05) usata a Milano

- La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.

I Love My Radio, domenica 11 ottobre l’evento finale presentato da Gerry Scotti

Inoltre sarà anche svelata la canzone vincitrice tra i 45 brani della nostra vita, uno per ogni anno dal 1975 al 2019 ... Fare Radio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (diretto da ...

- La dotazione reale può differenziarsi dalla dotazione pubblicata nell’annuncio.Inoltre sarà anche svelata la canzone vincitrice tra i 45 brani della nostra vita, uno per ogni anno dal 1975 al 2019 ... Fare Radio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (diretto da ...