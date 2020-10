Milano. Dal MiBACT 200 mila euro per l’acquisto di libri destinati alle 25 biblioteche del Comune (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Comune di milano ha partecipato con successo al bando del MiBACT che ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni di euro da destinare alle biblioteche aperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto di libri presso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegno alle librerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartieri milanesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildiha partecipato con successo al bando delche ha stanziato, come misura straordinaria di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, 30 milioni dida destinareaperte al pubblico – dello Stato, degli enti territoriali, dei centri culturali – per l’acquisto dipresso le librerie della propria area metropolitana. Sollecitato anche dai 12 assessori alla cultura delle principali città italiane, questo bando è un importante intervento di sostegnolibrerie indipendenti, preziosi presidi di cultura e socialità nei quartierinesi, elementi portanti di quella prossimità territoriale che è ...

BeppeSala : Oggi è venuta a mancare Carla Nespolo, prima donna a guidare l'@Anpinazionale come presidentessa, in carica dal 201… - DiMarzio : Diogo #Dalot domani a Milano per le visite, al @acmilan in prestito secco dal @ManUtd #calciomercato @SkySport - AntoVitiello : ???? #Dalot a Milano Linate, le prime immagini del terzino portoghese che arriva in prestito al #Milan dal… - VivereMilano : La città di Milano e Sea lanciano 'Fly to Milano' - Berlusconi_PE : RT @msgelmini: Dopo la candidatura di #Milano a sede del Tribunale Ue dei brevetti ora bisogna fare un passo in avanti. Con il poco entusia… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Dal Scuola dei quartieri, le buone idee dal basso finanziate dal Comune di Milano: via al terzo bando La Repubblica L’aquilone per Patrick Zaki torna a volare a Milano, a Roma appuntamento al Pantheon l’8 ottobre

Dopo il volo inaugurale del 12 settembre a Cervia e quello del 1° ottobre a Conselice l’aquilone col volto di Patrick Zaky, disegnato dall’artista-attivista Gianluca Costantini, arriva a Milano.

Volley, Superlega 2020-2021 terza giornata. In scena il primo big match tra Civitanova e Trento, Milano non si vuole fermare

Partite non semplici per le altre big del torneo, a partire dalla capolista Sir Safety Perugia che ... La bella sorpresa di questa prima parte di stagione, l’Allianz Milano non si vuole fermare e, in ...

Dopo il volo inaugurale del 12 settembre a Cervia e quello del 1° ottobre a Conselice l’aquilone col volto di Patrick Zaky, disegnato dall’artista-attivista Gianluca Costantini, arriva a Milano.Partite non semplici per le altre big del torneo, a partire dalla capolista Sir Safety Perugia che ... La bella sorpresa di questa prima parte di stagione, l’Allianz Milano non si vuole fermare e, in ...