Mick Schumacher, esordio nelle prove in F1: la foto dolcissima con papà (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mick Schumacher in Formula Uno. Ci arriva, per ora, per un giorno soltanto, ma l'erede di uno dei più grandi campioni di sempre punta a tornare presto. Il debutto del figlio di Michael avverrà nelle prime prove libere del GP di Germania, al Nurburgring, venerdì 9 ottobre, sull'Alfa Romeo.

