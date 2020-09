Michael e Mick Schumacher, dolcissima foto ricordo per celebrare l’esordio in F1: «Inseguendo un sogno come papà» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 9 ottobre 2020 il figlio di Michael Schumacher, Mick, esordirà come pilota di Formula 1 con l’Alfa Romeo nel circuito di Nurburgring in Germania. Mick Schumacher, membro della Ferrari Driver Academy (FDA) e attualmente in testa alla campionato FIA di Formula 2 con due vittorie e dieci podi, sostituirà per un giorno, durante le prove libere 1, Antonio Giovinazzi, il quale riprenderà il volante per il resto del weekend di gara. Per celebrare il grande evento, la pagina ufficiale Instagram della Formula 1 ha pubblicato un post molto emozionante. Una foto di qualche anno fa di Michael e Mick Schumacher all’interno di un kart. Uno scatto che ha emozionato tutti quanti gli ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 9 ottobre 2020 il figlio di, esordiràpilota di Formula 1 con l’Alfa Romeo nel circuito di Nurburgring in Germania., membro della Ferrari Driver Academy (FDA) e attualmente in testa alla campionato FIA di Formula 2 con due vittorie e dieci podi, sostituirà per un giorno, durante le prove libere 1, Antonio Giovinazzi, il quale riprenderà il volante per il resto del weekend di gara. Peril grande evento, la pagina ufficiale Instagram della Formula 1 ha pubblicato un post molto emozionante. Unadi qualche anno fa diall’interno di un kart. Uno scatto che ha emozionato tutti quanti gli ...

