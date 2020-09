Mi chiamo Francesco Totti | rilasciato il trailer ufficiale

RicardoQuesadaG : RT @Totti: Vi aspetto al cinema! ?? 'Mi chiamo Francesco Totti', regia di Alex Infascelli, sarà presentato alla Festa del cinema di Roma e… - Frances37108805 : @berlusconi Caro Presidente, auguri di vero cuore! Qui chiedono brevità: mi chiamo Francesco e sono sul lastrico al… - nadimserhal : RT @Totti: Vi aspetto al cinema! ?? 'Mi chiamo Francesco Totti', regia di Alex Infascelli, sarà presentato alla Festa del cinema di Roma e… - biancademedicii : @GiulianoMedicii @nicc0log_ @clariceorsini_ @lorenzovmedici @CarlaMarchesina @Piero_demedici @RealJosie_… - NicoloTossici : RT @Totti: Vi aspetto al cinema! ?? 'Mi chiamo Francesco Totti', regia di Alex Infascelli, sarà presentato alla Festa del cinema di Roma e… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamo Francesco

Sky Sport

AGI - Primo tampone negativo per Silvio Berlusconi. E' quanto si apprende dallo staff del presidente di Forza Italia. Il Cavaliere, in isolamento ad Arcore dopo il ricovero per la polmonite conseguent ...Minturno – Una mostra evento come atto col quale una comunità cerca di ritrovare la sua identità e la sua storia dal titolo “Il Minturnese“. Una esposizione che si terrà dal 2 all’11 ottobre nel Caste ...