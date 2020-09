Meteo | spaventoso tornado EF3 in Ucraina | centinaia di edifici danneggiati e una foresta ridotta ad un cumulo di cespi nell’oblast di Kherson FOTO e VIDEO

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Unoha colpito l’oblast di, nell’meridionale. In particolare, l’enorme vortice si è abbattuto sulla cittadina di Velikaya Aleksandrovka, danneggiandodi, inclusa una scuola, totalmente scoperchiata. Circa 300residenziali sono statidalla furia del. Sono state riportate anche diffuse interruzioni nella fornitura di gas naturale nell’area, che hanno interessato più di mille famiglie. Oltre 40 insediamenti sono rimasti senza elettricità a causa dei pali abbattuti e almeno 5 strade sono state danneggiate. Incredibili le immagini deiin fondo all’articolo, che risalgono a domenica ...

