Meteo Campania, ultimi giorni di sole: dal weekend tornano le piogge (Di mercoledì 30 settembre 2020) Fino a venerdì il tempo resterà soleggiato al Sud, ma da sabato la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Da venerdì e per tutto il weekend gran parte delle regioni italiane si troveranno sotto i nubifragi. Una nuova e intensa perturbazione atlantica, pilotata da un vortice ciclonico attivo tra Regno Unito e Francia, farà il … Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Fino a venerdì il tempo resteràggiato al Sud, ma da sabato la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Da venerdì e per tutto ilgran parte delle regioni italiane si troveranno sotto i nubifragi. Una nuova e intensa perturbazione atlantica, pilotata da un vortice ciclonico attivo tra Regno Unito e Francia, farà il …

Le previsioni meteo aggiornate per la regione CAMPANIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo CAMPANIA. Aggiornamento delle 15:34 - Il Video Meteo di Oggi: mercoledì, 30 se ...

Ordinanza Covid, De Magistris contro De Luca: “Crea solo caos”

Non è più il tempo di commentare vecchie ordinanze ... Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a ‘Porta a Porta’. “Sono molto allarmato – ha detto De Luca ...

