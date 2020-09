Mercato Juventus, c’è la conferma: dopo Morata arriva il nuovo centravanti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mercato Juventus- Ultimi giorni di Mercato e ultimi dettagli da sistemare prima del proseguimento della stagione. dopo l’arrivo di Morata, i bianconeri tenteranno l’affondo per un altro attaccante. Pirlo potrebbe puntare su un centravanti di scorta forte fisicamente e capace di far salire la squadra giocando spalle alla porta. Un profilo differente che consenta di completare il reparto offensivo con caratteristiche differenti. Mercato Juventus, Kean primo obiettivo: occhio anche alla carta Llorente Come riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa inglese, la Juventus starebbe valutando la possibilità di riabbracciare Kean. Un affare che Paratici vorrebbe chiudere solamente con la formula del prestito, ma senza ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 settembre 2020)- Ultimi giorni die ultimi dettagli da sistemare prima del proseguimento della stagione.l’arrivo di, i bianconeri tenteranno l’affondo per un altro attaccante. Pirlo potrebbe puntare su undi scorta forte fisicamente e capace di far salire la squadra giocando spalle alla porta. Un profilo differente che consenta di completare il reparto offensivo con caratteristiche differenti., Kean primo obiettivo: occhio anche alla carta Llorente Come riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa inglese, lastarebbe valutando la possibilità di riabbracciare Kean. Un affare che Paratici vorrebbe chiudere solamente con la formula del prestito, ma senza ...

