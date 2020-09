Mercato Juve, confidenza Paratici-Friedkin: il retroscena sulla Roma (Di mercoledì 30 settembre 2020) Fabio Paratici e la Roma: il matrimonio andrà in scena? Il CFO della Juventus è da diverse settimane finito sotto i riflettori non solo per le questioni relative al Mercato Juve ma anche per alcune voci riguardanti il suo addio ai bianconeri durante i prossimi mesi. I giallorossi, all’inizio di un nuovo percorso con la nuova proprietà dei Friedkin dopo la travagliata gestione Pallotta, avrebbero infatti intenzione di rifondare il proprio organigramma e, se la posizione dell’allenatore Paulo Fonseca, almeno apparentemente, non sarebbe in discussione, il ruolo del direttore sportivo starebbe suscitando ancora qualche perplessità. La carica rimane ancora scoperta e per questo la formazione della Capitale avrebbe pensato proprio alla figura di ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Fabioe la: il matrimonio andrà in scena? Il CFO dellantus è da diverse settimane finito sotto i riflettori non solo per le questioni relative alma anche per alcune voci riguardanti il suo addio ai bianconeri durante i prossimi mesi. I giallorossi, all’inizio di un nuovo percorso con la nuova proprietà deidopo la travagliata gestione Pallotta, avrebbero infatti intenzione di rifondare il proprio organigramma e, se la posizione dell’allenatore Paulo Fonseca, almeno apparentemente, non sarebbe in discussione, il ruolo del direttore sportivo starebbe suscitando ancora qualche perplessità. La carica rimane ancora scoperta e per questo la formazione della Capitale avrebbe pensato proprio alla figura di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Mercato Juve, movimenti nell’ultima settimana? «È l’esigenza di Paratici» Juventus News 24 Juventus, accordo per Chiesa: ma prima bisogna vendere

la società di Commisso sembrerebbe ormai convinta a lasciar partire il suo gioiello più prezioso (anche a meno dei 70 milioni sempre richiesti), ma prima di tutto la Juve deve risolvere alcune ...

Mercato Juve news: no di Paratici al Valencia per Rugani

La Juventus non accetta l’offerta del Valencia per Daniele Rugani, che resta comunque sul mercato. Ultima scelta tra i centrali di cui attualmente dispone Andrea Pirlo, il difensore toscano ha ...

