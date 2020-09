Mercati deboli. Milano schiva le vendite (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Le borse europee si confermano deboli, dopo l’infuoicato confronto TV Fra Trump e Biden in vista delle elezioni USA, che ha innervosito i mercato. Piazza Affari resiste al vento delle vendite, grazie al buon andamento delle banche e di alcune società attive nelle infrastrutture. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Invariato lo spread, che si posiziona a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%. Tra le principali Borse europee debole Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, senza slancio Londra, che negozia con un -0,03%, e fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul FTSE MIB. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Le borse europee si confermano, dopo l’infuoicato confronto TV Fra Trump e Biden in vista delle elezioni USA, che ha innervosito i mercato. Piazza Affari resiste al vento delle, grazie al buon andamento delle banche e di alcune società attive nelle infrastrutture. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Invariato lo spread, che si posiziona a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%. Tra le principali Borse europee debole Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, senza slancio Londra, che negozia con un -0,03%, e fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul FTSE MIB. ...

NicolaMelloni : @ulrico_dp @BortolonMatteo @dv_htdcanbf infine, 3) son quegli stessi mercati che spingono per la privatizzazione di… - osservatorio_ke : #9 L’accesso al MES crea un clima di sfiducia. Secondo l’ex vicegovernatore della BCE, @VMRConstancio, i programmi… - ForexOnlineMeIt : Mercati europei deboli, pesano dubbi su ripresa - Today_it : Mercati deboli: Borse europee in ribasso, Milano apre in rosso - ansa_economia : Borsa: Asia scivola dopo Wall street, male hi tech. Deboli i futures sull'avvio dei mercati europei #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati deboli Mercati deboli. Milano schiva le vendite Il Messaggero Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) - Le borse europee si confermano deboli, dopo l'infuoicato confronto TV Fra Trump e Biden in vista delle elezioni USA, che ha innervosito i mercato. Piazza Affari resiste al vento delle ve ...

Indici mondiali in rosso, il confronto Trump-Biden indebolisce i mercati

Ribassi su tutti gli indici globali, in Asia spazzati via i buoni dati macro. Sul Ftse Mib occhi su Atlantia, EUR/USD stabile a 1,17.

(Teleborsa) - Le borse europee si confermano deboli, dopo l'infuoicato confronto TV Fra Trump e Biden in vista delle elezioni USA, che ha innervosito i mercato. Piazza Affari resiste al vento delle ve ...Ribassi su tutti gli indici globali, in Asia spazzati via i buoni dati macro. Sul Ftse Mib occhi su Atlantia, EUR/USD stabile a 1,17.