Meloni, prima uscita da leader dei sovranisti Ue: “L’Italia è il buco d’Europa sui migranti, basta…” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella sua prima uscita da leader dei conservatori europei, Giorgia Meloni, presidente dei Fratelli d’Italia, lancia un messaggio preciso sul tema dell’immigrazione. E dà ragione alla Polonia sul veto posto sulla revisione del trattato di Dublino. “Purtroppo sono d’accordo con loro. Dublino è un finto problema, si occupa dei profughi, ossia il 10% del totale dei migranti”. Il trattato di Dublino e i dubbi della Meloni La Meloni, in una intervista alla Stampa, parla chiaro: “La Polonia dice: tutti insieme difendiamo i confini ma se voi siete il buco nella rete – osserva – è un vostro problema. Ha ragione. La soluzione non è la soluzione dell’Italia ma neppure ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella suadadei conservatori europei, Giorgia, presidente dei Fratelli d’Italia, lancia un messaggio preciso sul tema dell’immigrazione. E dà ragione alla Polonia sul veto posto sulla revisione del trattato di Dublino. “Purtroppo sono d’accordo con loro. Dublino è un finto problema, si occupa dei profughi, ossia il 10% del totale dei”. Il trattato di Dublino e i dubbi dellaLa, in una intervista alla Stampa, parla chiaro: “La Polonia dice: tutti insieme difendiamo i confini ma se voi siete ilnella rete – osserva – è un vostro problema. Ha ragione. La soluzione non è la soluzione dell’Italia ma neppure ...

