Melita Toniolo | su Instagram si scatenano i follower | “Sei incinta?”

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Foto alquanto “dubbia” disu: isi scatenato e partono con la domanda imbarazzante. A volte i social ingannano, altre no, altre ancora ci facciamo ingannare a forza. La verità è obliata e di molto. Ma non sempre è così. A “dircelo” è direttamente la bella, sempre presente su … Questo articolo, susi: “Sei incinta?” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.