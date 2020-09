Mediaset | i cronisti trasferiti da Roma a Milano scrivono a Berlusconi | la situazione

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Silvioè al centro della richiesta da parte deiin seguito alla decisione dello spostamento da. Si tratta forse dell’ultimo tentativo di bloccare il trasferimento da, che scatterà oggi 30 settembre. La lettera a Silvioè stata scritta da 15dell’agenzia Newsa cui l’azienda ha domandato il trasferimento dalla Capitale per prendere servizio a Cologno Monzese. Un trasloco che l’emittente ha messo in agenda da tempo e pur se slittato di qualche mese – da fine agosto a fine settembre – per l’emergenza Covid, di fatto ormai imminente. L’appello a ...