Matrimonio Elettra Lamborghini | “Ecco perché alle nozze non c’era mia sorella Ginevra…”

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo scorso 26 settembreha sposato Afrojack sul lago di Como. I due si sono uniti in(l’evento è stato curato da Enzo Miccio), ma ha fatto molto discutere l’assenza delladi lei, Ginevra, che sui social aveva commentato: “Avrei voluto esserci anche io”.: “Ecco perché... L'articolo: “Ecco perchénon c’era miaGinevra…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Matrimonio Elettra Lamborghini e Afrojack: “Ecco perché alle nozze non c’era mia sorella Ginevra...”, retroscena e… - SaraPalomba2 : RT @FonteUfficiale: I prezzi dei 3 abiti indossati al matrimonio: - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: I prezzi dei 3 abiti indossati al matrimonio: - NardoneDeborah : RT @FonteUfficiale: I prezzi dei 3 abiti indossati al matrimonio: - RADIOBRUNO1 : Elettra Lamborghini: la sorella non era al matrimonio, ecco perché #RadioBruno -

Ginevra Lamborghini assente al matrimonio della sorella Elettra. La notizia delle nozze tra la cantante e Afrojack ha fatto il giro dei media, così come le foto della cerimonia e della festa.La notizia del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack ha fatto il giro dei media, così come le foto della cerimonia e della festa. Ai più, però, non è sfuggito un particolare importante ...