Matilde Gioli, ginnasta provetta tra le montagne svizzere: «Vi vedo che state zoomando» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Piena di energia e flessibilità, Matilde Gioli con il suo ultimo post di Instagram alza la temperatura. L’attrice si è immortalata durante degli esercizi che assomigliano alla ginnastica artistica, ma tutti i followers si sono soffermati sul suo fondoschiena super sodo. Il fisico della Gioli non è il suo unico punto forte: i suoi occhi azzurri come il ghiaccio sono magnetici. Impossibile resistere al suo fascino. Una laurea in Filosofia alla Statale di Milano, Matilde conquista il pubblico sin dal suo esordio sul grande schermo: Il capitale umano di Virzì le vale il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2014 e il Premio Alida Valli al Bari International Film Festival, cui si aggiunge la candidatura per il Ciak d’oro come miglior ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Piena di energia e flessibilità,con il suo ultimo post di Instagram alza la temperatura. L’attrice si è immortalata durante degli esercizi che assomigliano alla ginnastica artistica, ma tutti i followers si sono soffermati sul suo fondoschiena super sodo. Il fisico dellanon è il suo unico punto forte: i suoi occhi azzurri come il ghiaccio sono magnetici. Impossibile resistere al suo fascino. Una laurea in Filosofia alla Statale di Milano,conquista il pubblico sin dal suo esordio sul grande schermo: Il capitale umano di Virzì le vale il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2014 e il Premio Alida Valli al Bari International Film Festival, cui si aggiunge la candidatura per il Ciak d’oro come miglior ...

