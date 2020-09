Massimiliano Morra | Lory Del Santo | ‘Finge di stare con Dalila | ama i maschi’ (Di mercoledì 30 settembre 2020) Su Massimiliano Morra interviene Lory Del Santo, che dice di conoscere bene l’attore e fa una serie di grosse rivelazioni sul suo conto. In questo periodo Massimiliano Morra rappresenta uno dei personaggi più chiacchierati. Su di lui arriva anche un affondo non da poco da parte di Lory Del Santo. La nota attrice, molto in … L'articolo Massimiliano Morra Lory Del Santo ‘Finge di stare con Dalila ama i maschi’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 settembre 2020) SuintervieneDel, che dice di conoscere bene l’attore e fa una serie di grosse rivelazioni sul suo conto. In questo periodorappresenta uno dei personaggi più chiacchierati. Su di lui arriva anche un affondo non da poco da parte diDel. La nota attrice, molto in … L'articoloDel‘Finge diconama i maschi’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

blogtivvu : Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati insieme? Spunta un video: tutte le contraddizioni #GFVip - MatteoFreschini : Massimiliano :'IL MORRA USCIRÀ DALL'OMBRA?' #GFVIP - Aurora56391017 : RT @mikylolly: Tommaso:'C'è Massimiliano Morra che se non gli mettete Pino Daniele sbatte la testa contro il muro' OGGI NON CE LA POSSO FA… - pontrandolfo72 : RT @mikylolly: Massimiliano che si autorpercula : 'IL MORRA USCIRÀ DALL'OMBRA?' ???????? #GFVIP - Giusepp61390404 : L'enigma Massimiliano Morra secondo Adua Del Vesco: -