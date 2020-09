Martina Hingis | auguri alla più giovane regina di Wimbledon che sentì il peso della sua precocità

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa strana stagione tennistica sta “regalando” agli appassionati un Roland Garros autunnale. Un regalo gradito a molti; meno, forse,ex tennista svizzera, 40 anni oggi, che di Parigi ha un ricordo meno dolce degli altri tornei Slam.ha smesso di giocare a fine 2017, praticamente l’altro ieri; ma per raccontare le gestacampionessa svizzera bisogna saltare due generazioni di tenniste e partire dall’inizio. Già il nome di battesimo fu un segno del destino: la madre Melanie, tennista cecoslovacca, le diede quellograndissima connazionale Navratilova. A due anni calcava già i campi da tennis con papà e mamma, a quattro il primo torneo. A sei si trasferisce in Svizzera, quella che ...

I grandi personaggi sembrano essere eterni, come se ci fossero da sempre e non abbiano età. Ma l'anagrafe dice che oggi è il compleanno di Martina Hingis, la prima sportiva elvetica a dominare a livel ...Il 30 settembre Martina Hingis compie 40 anni: per festeggiarla, ecco 10 cose da sapere sulla fuoriclasse svizzera e sui suoi record.