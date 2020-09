Maroni scende nuovamente in campo | si candida alle comunali di Varese

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 30 settembre 2020)si. L’ex ministro in quota Lega del governo Berlusconi dichiara. “Ho intenzione di fare le cose in grande”. Lo slogan è “in testa”, in memoria di quello utilizzato per le elezioni alla presidenza della Lombardia nel 2013 Robertoscioglie la riserva e ufficializza, come peraltro circolava nelle scorse settimane, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.