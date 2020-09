Mark Sloan, il bonazzo di Grey’s Anatomy? Com’è cambiato oggi Eric Dane (con moglie e figli) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Qualcuno ha detto ‘Dottor Bollore’? Quando le memorie dei telespettatori vengono ricondotte al mitico Mark Sloan le temperature incominciano subito a salire. Stiamo parlando di uno dei personaggi più amati e desiderati di Grey’s Anatomy, al quale la protagonista Meredith Grey aveva dedicato simpatici nomignoli come quello sopracitato. Nella celebre serie televisiva, il bell’attore Erica Dane interpretava la parte del migliore amico e collega dell’indimenticabile Derek Shepherd. Dopo aver partecipato ad 8 stagioni di Grey’s Anatomy (2006-2013), Mark Sloan ha detto addio al medical drama. La fine della partecipazione è avvenuta con la morte del personaggio, durante un incidente aereo. Niente più ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 30 settembre 2020) Qualcuno ha detto ‘Dottor Bollore’? Quando le memorie dei telespettatori vengono ricondotte al miticole temperature incominciano subito a salire. Stiamo parlando di uno dei personaggi più amati e desiderati di Grey’s, al quale la protagonista Meredith Grey aveva dedicato simpatici nomignoli come quello sopracitato. Nella celebre serie televisiva, il bell’attoreinterpretava la parte del migliore amico e collega dell’indimenticabile Derek Shepherd. Dopo aver partecipato ad 8 stagioni di Grey’s(2006-2013),ha detto addio al medical drama. La fine della partecipazione è avvenuta con la morte del personaggio, durante un incidente aereo. Niente più ...

MiryanaBim : RT @giuliagups: Questo Mark Sloan a gamba tesa mi spezza ?? - giuliagups : Questo Mark Sloan a gamba tesa mi spezza ?? - zazoomblog : Era Mark Sloan in Grey’s Anatomy un figo: oggi a 47 anni invecchiato male trattenete le lacrime [FOTO] - #Sloan… - slexiesagb : mark sloan ti amo come non ho mai amato nessuno e mi manchi - maliyarayez : ma perché io capisco solo ora che il padre di nate di euphoria non è altro che mark sloan sono sconvolta -

Ultime Notizie dalla rete : Mark Sloan Mark Sloan, il bonazzo di Grey’s Anatomy? Com’è cambiato oggi Eric Dane (con moglie e figli) TuttiVip Era Mark Sloan in Grey’s Anatomy, un figo: oggi a 47 anni invecchiato male, trattenete le lacrime [FOTO]

Mark Sloan era e sarà sempre il dottor Bollore di Grey’s Anatomy. Occhio turchese, sguardo seducente e muscoli da capogiro; il bel chirurgo plastico ha fatto il suo ingresso trionfale al Seattle Grace ...

Mark Sloan era e sarà sempre il dottor Bollore di Grey’s Anatomy. Occhio turchese, sguardo seducente e muscoli da capogiro; il bel chirurgo plastico ha fatto il suo ingresso trionfale al Seattle Grace ...