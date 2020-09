Maria Monsé porta la figlia 14enne dal chirurgo plastico. E la copertina di Nuovo lo racconta (spoiler: no fiction, è tutto vero) (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?” . Maria Monsè, madre 46enne di Perla Maria, crede che la felicità sia (anche? Ce lo auguriamo) “un ritocchino al naso“. A 14 anni. Se Irène Némirovsky potesse leggere queste parole, scriverebbe forse un secondo Jezabel (il lettore non sbuffi e sia comprensivo: alle volte è necessario tirare in mezzo i classici). È un romanzo bellissimo, Jazabel, pubblicato per la prima volta nel 1936. Il rapporto madre figlia è al centro del libro e le sfaccettature sono molte (pensate, è un giallo) ma la parte che fa al caso nostro è che Irène, morta il 17 agosto 1942 ad Auschwitz, aveva già intuito la terribile deriva che avrebbe preso l’ossessione per la bellezza. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?” .Monsè, madre 46enne di Perla, crede che la felicità sia (anche? Ce lo auguriamo) “un ritocchino al naso“. A 14 anni. Se Irène Némirovsky potesse leggere queste parole, scriverebbe forse un secondo Jezabel (il lettore non sbuffi e sia comprensivo: alle volte è necessario tirare in mezzo i classici). È un romanzo bellissimo, Jazabel, pubblicato per la prima volta nel 1936. Il rapporto madreè al centro del libro e le sfaccettature sono molte (pensate, è un giallo) ma la parte che fa al caso nostro è che Irène, morta il 17 agosto 1942 ad Auschwitz, aveva già intuito la terribile deriva che avrebbe preso l’ossessione per la bellezza. E ...

