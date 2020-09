Maria Monsè: “Mia figlia ne ha bisogno” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Decisamente criticabile e discutibile la scelta di Maria Monsè di acconsentire di sottoporre la figlia d’appena 14 anni ad un operazione di rinofiller, ossia rifacimento del naso. La donna ha reso pubblica la cosa dichiarando nel salotto di Barbara D’Urso perchè ha deciso di fare questo regale alla figlia Perla, nonostante l’eccessiva giovane età. Maria ha infatti spiegato che la ragazzina ne aveva bisogno e per capire questo si è rivolta anche ad alcuni psicologi che le hanno consigliato d’aderire alle richieste della giovane: “Mia figlia ha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. All’inizio io e mio marito abbiamo detto di no. Poi abbiamo consultato una psicologa e ci ha detto che se questo per lei ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Decisamente criticabile e discutibile la scelta diMonsè di acconsentire di sottoporre lad’appena 14 anni ad un operazione di rinofiller, ossia rifacimento del naso. La donna ha reso pubblica la cosa dichiarando nel salotto di Barbara D’Urso perchè ha deciso di fare questo regale allaPerla, nonostante l’eccessiva giovane età.ha infatti spiegato che la ragazzina ne aveva bisogno e per capire questo si è rivolta anche ad alcuni psicologi che le hanno consigliato d’aderire alle richieste della giovane: “Miaha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. All’inizio io e mio marito abbiamo detto di no. Poi abbiamo consultato una psicologa e ci ha detto che se questo per lei ...

QuotidianPost : Maria Monsè: “Mia figlia ne ha bisogno” - giulia_cabbia : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - franco_sala : RT @francescabarra: Una madre ( Maria Monsè) espone la figlia minorenne su una copertina per averla sottoposto ad un intervento chirurgico.… - Sidi_Bou : RT @claudoe: Quello che penso su Maria Monsé (?) e questa copertina, detto con una delle scrittrici più grandi di sempre - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: MARIA MONSÈ PORTA LA FIGLIA 14ENNE DAL CHIRURGO PLASTICO A RIFARSI IL NASO E LO ANNUNCIA SU 'NUOVO' -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsè