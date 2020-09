“Mare fuori”: trama, cast e anticipazioni dei prossimi episodi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stasera, mercoledì 30 settembre alle 21.20, andranno in onda su Rai 2 il terzo e quarto episodio di “Mare fuori”. La fiction italiana, risultato di una collaborazione tra Rai Fiction e Picomedia, è ambientata all’interno dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Su questo sfondo, si intrecciano le vicende di 50 ragazzi e 20 ragazze dalle storie travagliate, tra amicizie, sfide, risse e segreti. Fuori dal penitenziario, il mare, che per i giovani detenuti diventa la metafora della libertà. ‘Baby 3’ : tutto quello che c’è da sapere sulla nuova ed ultima stagione Mare fuori: trama e cast I giovanissimi detenuti dell’Istituto di Pena di Napoli hanno storie diverse alle loro spalle. Filippo, interpretato da Nicolas Maupas, è un ragazzo della Milano bene, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stasera, mercoledì 30 settembre alle 21.20, andranno in onda su Rai 2 il terzo e quartoo di “Mare fuori”. La fiction italiana, risultato di una collaborazione tra Rai Fiction e Picomedia, è ambientata all’interno dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Su questo sfondo, si intrecciano le vicende di 50 ragazzi e 20 ragazze dalle storie travagliate, tra amicizie, sfide, risse e segreti. Fuori dal penitenziario, il mare, che per i giovani detenuti diventa la metafora della libertà. ‘Baby 3’ : tutto quello che c’è da sapere sulla nuova ed ultima stagione Mare fuori:I giovanissimi detenuti dell’Istituto di Pena di Napoli hanno storie diverse alle loro spalle. Filippo, interpretato da Nicolas Maupas, è un ragazzo della Milano bene, ...

_PuntoZip_ : Stasera in Tv: “Mare fuori”, storie di ragazzi che sbagliano – In prima visone assoluta su Rai2 con Carolina Cresce… - CeccarelliL_ : Stasera in Tv: “Mare fuori”, storie di ragazzi che sbagliano – In prima visone assoluta su Rai2 con Carolina Cresce… - carmen_liguori : Stasera su R2 Mare fuori una bellissima fiction!!!!! - ClaudioDominech : Special Guest, Cristiana Farina! Autrice di MARE FUORI, fiction in onda Stasera h 21.20, Rai2 #marefuori… - fra__escape : Penso che stasera dopo mare fuori inizio qualche altra serie. Sono indecisa se iniziare La strada di casa oppure Non uccidere. -

Ultime Notizie dalla rete : “Mare fuori”