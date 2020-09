Mare Fuori tra scontri e vendette | anticipazioni 30 settembre e 7 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Torna, la fiction che mette al centro le storie di ragazzi che “sbagliano” ospiti dell’istituto di Pena Minorile di Napoli, le cui redini sono affidate alla protagonista, la direttrice Paola che ha il volto di Carolina Crescentini. L’appuntamento con la serie di Rai2 è fissato per oggi, mercoledì 30alle 21,20, per la regia di Carmine Elia e con due nuovi episodi dal titolo “Ogni famiglia ha le sue regole” e “Chi trova un amico trova un tesoro” in cui al centro ci saranno due protagoniste. Nel primo episodio si tratta di Naditza, una habitué deIl’istituto, nel secondo, invece, della glaciale Viola dietro le sbarre per omicidio con l’aggravante della crudeltà. Oggi ore 18.30 FB LIVE sulla pagina di #Rai2 torna ...