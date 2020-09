Marcos Alonso Juventus | “Sky Sport” conferma | l’affare si può sbloccare

(Di mercoledì 30 settembre 2020)– In queste calde ore di calciomercato, laè sicuramente una tra le società più attive. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris è alla spasmodica ricerca di innesti con i quali migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che nell’ultima parentesi all’Olimpico contro la Roma ha palesato non pochi limiti strutturali. Ecco perché gli uomini di mercato bianconeri sono al lavoro alla ricerca di potenziali occasioni da sfruttare, con un occhio, però, sempre al bilancio., le ultimissime sullo spagnolo In questo senso, il nome dinelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge. ...

DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Rottura tra il Chelsea e Marcos Alonso: il laterale potrebbe diventare un’occasione negli ult… - SkySport : Marcos Alonso, rottura con il Chelsea: Inter e Juventus alla finestra - FilippoRubu00 : ??Antonio #Conte così su un possibile arrivo di Marcos #Alonso ???? all’#Inter ??:”Non mi va di parlare di mercato. Vog… - battitointer : RT @C19official: Qua a Londra dicono che lunedì Marcos Alonso sarà a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Marcos Alonso

L’Inter per tanti anni è stata considerata un’outsider, ora abbiamo acquistato credibilità. Marcos Alonso la ciliegina sulla torta? Di mercato non parlo, questo spetta al club. A me interessa lavorare ...econdo Sky Sport, la Juventus, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe cogliere l'opportunità di arrivare a Marcos Alonso che è in rotta con il Chelsea (Tutto Juve) Dopo il pareggio col West Bromwich ...Marcos Alonso non arriverà. Numericamente siamo a posto, anzi forse serve ultimare qualche cessione sui giocatori che sono in più. C’è stato qualche contatto con il Tottenham per Skriniar ...