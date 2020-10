Madonna ha rifiutato di recitare il ruolo della mamma di Britney Spears in Crossroads (Di giovedì 1 ottobre 2020) Se sei un fan di Britney Spears (o ami i film poracci delle popstar) hai sicuramente visto Crossroads – Le Strade della Vita, capolavoro che ha perso per un soffio la nomination agli Oscar come miglior film. Crossroads – Le Strade della Vita è infatti il primo (e purtroppo unico) film con protagonista Britney Spears e prodotto da Shonda Rhimes (mica una qualunque, ma colei che ha realizzato successivamente serie di successo come Grey’s Anatomy, Scandal e Le Regole Del Delitto Perfetto). Bene, è notizia di qualche giorno fa che nel film il personaggio della mamma di Britney Spears (interpretato da Kim Catrall, alias Samantha di Sex And The City), era stato ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 ottobre 2020) Se sei un fan di(o ami i film poracci delle popstar) hai sicuramente visto– Le StradeVita, capolavoro che ha perso per un soffio la nomination agli Oscar come miglior film.– Le StradeVita è infatti il primo (e purtroppo unico) film con protagonistae prodotto da Shonda Rhimes (mica una qualunque, ma colei che ha realizzato successivamente serie di successo come Grey’s Anatomy, Scandal e Le Regole Del Delitto Perfetto). Bene, è notizia di qualche giorno fa che nel film il personaggiodi(interpretato da Kim Catrall, alias Samantha di Sex And The City), era stato ...

AleCalabrese5 : @GiLombardi72 Satana mi tentato diverse volte che mi voleva come figlio offrendomi la Terra, ho sempre rifiutato, q… - paoloangeloRF : RT @nd_824: @mattiatwitt85 @darioricci1292 @paoloangeloRF @p4zien Burlone. No per educare i toscani, mi avevano riferito che hanno pure pro… - nd_824 : @mattiatwitt85 @darioricci1292 @paoloangeloRF @p4zien Burlone. No per educare i toscani, mi avevano riferito che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna rifiutato 500 chilometri in bici da Cinisello a Loreto per ringraziare la Madonna: arrivati! Nord Milano 24 Perugia, raccolta-rifiuti: cambia il calendario

Perugia, 26 settembre 2020 - Cambia il calendario della raccolta differenziata "porta a porta". Il sistema introdotto due anni fa nella cosiddetta Città Compatta modifica gli orari di ritiro a partire ...

Madonna: «Stiamo preparando un docufilm sulla mia vita». Con lei Diablo Cody, la sceneggiatrice di Juno

Madonna sta lavorando un film autobiografico ed ha annunciato ai fan sui social di essere già immersa nella preparazione della sua 'biopic'. In diretta su Instagram, la storica e indiscussa regina del ...

Perugia, 26 settembre 2020 - Cambia il calendario della raccolta differenziata "porta a porta". Il sistema introdotto due anni fa nella cosiddetta Città Compatta modifica gli orari di ritiro a partire ...Madonna sta lavorando un film autobiografico ed ha annunciato ai fan sui social di essere già immersa nella preparazione della sua 'biopic'. In diretta su Instagram, la storica e indiscussa regina del ...