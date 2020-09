M5S | Taverna | ' territori linfa del Movimento'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Qualche giorno fa è stato reso pubblico un mio messaggio di una conversazione privata. Chi lo ha fatto credeva di farmi torto ed invece… Ha svelato il diabolico piano della: fare delle riunioni sui, per coinvolgere gli attivisti nell'organizzazione degli Stati generali del M5S e nel lavoro finalizzato a ridisegnare la struttura del. Evidentemente una proposta eversiva per quanti in questi mesi, in questi anni, hanno ritenuto naturale, conveniente, che ilsi esprimesse sempre e solo attraverso una dimensione evanescente. Gli attivisti, che sono rimasti in prima linea suia fare informazione sana e a creare canali che possano servire alla risoluzione dei problemi, sono ladel ...