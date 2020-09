M5S | 2 senatori positivi al Covid | tamponi per tutto il gruppo

fattoquotidiano : M5s, due senatori positivi al Covid. Tutti i membri del gruppo sottoposti a tampone - SkyTG24 : Due senatori M5s positivi al Covid: tampone per tutto il gruppo - repubblica : M5s, due senatori positivi al Covid - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, DUE SENATORI DEL M5S POSITIVI! UNO AVREBBE PARTECIPATO ALL'ASSEMBLEA CONGIUNTA DEI...… - lucianoghelfi : Due senatori #M5S sono risultati positivi al #coronavirus. Tutti i componenti del gruppo parlamentare al #Senato si… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S senatori

Scatta l’allarme tra i senatori del M5s dopo che due dei loro colleghi sono risultati positivi al coronavirus. A rivelarlo è La Repubblica che sottolinea anche il fatto che entrambi gli infetti ...I due senatori non erano presenti -hanno partecipato in videocollegamento - all'assemblea congiunta dei parlamentari di M5S. In quell'occasione, in ogni caso, senatori e deputati non si riunirono ...