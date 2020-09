M. Night Shyamalan sostiene la campagna di Joe Biden con un concorso cinematografico (Di mercoledì 30 settembre 2020) M. Night Shyamalan ha annunciato il suo sostegno a Joe Biden e Kamala Harris promuovendo un concorso cinematografico. M. Night Shyamalan collaborerà con il candidato alla presidenza Joe Biden e con Kamala Harris per sostenere un concorso cinematografico ideato per promuovere il voto. La campagna si rivolge agli aspiranti registi e chiede di inviare un cortometraggio della breve durata di 90 secondi sulla partecipazione alle elezioni. Il progetto chiede ai partecipanti di rispondere alle domande 'Perché state votando? Come state votando? Chi volete incoraggiare a votare? Che storia avete legata alle votazioni?'. M. Night Shyamalan ha dichiarato: "Si tratta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) M.ha annunciato il suo sostegno a Joee Kamala Harris promuovendo un. M.collaborerà con il candidato alla presidenza Joee con Kamala Harris per sostenere unideato per promuovere il voto. Lasi rivolge agli aspiranti registi e chiede di inviare un cortometraggio della breve durata di 90 secondi sulla partecipazione alle elezioni. Il progetto chiede ai partecipanti di rispondere alle domande 'Perché state votando? Come state votando? Chi volete incoraggiare a votare? Che storia avete legata alle votazioni?'. M.ha dichiarato: "Si tratta ...

