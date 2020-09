L’uomo che sussurrava alle stelle

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ci sono delle foto che custodiscono una storia interessante e non hanno bisogno di spiegazioni per essere raccontate. Un capellone anni ’70prese con enormi macchinari nel salotto di casa con la nonna al suo fianco seduta su una poltrona a ricamare è una di queste. Il regista e montatore Matthew Killip l’ha trovata – e ne è stato immediatamente rapito – all’interno di In Advance of the Landing: Folk concepts of outer space, il libro di Douglas Curran da cui i creatori di X-Files hanno attinto per la creazione della prima stagione, incentrato su diverse persone che si sono gettate anima e corpo, spendendo tutti i soldi e gran parte del proprio tempo, nel tentativo di stabilire un contatto con gli extraterrestri. Il ragazzo con la camicia stretta e le mani sulle manopole dell’enorme macchinario si ...