Ludovica Pagani annuncia l’uscita del suo nuovo video | “Da non perdere!”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuova iniziativa social per. La modella e influencer bergamasco hato su Instagram l'uscita di unin collaborazione con Star Casinò, per la rubrica "L'Oroscopo del calciatore": "Da non perdere!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFwnCUZiTDj/"l’uscita del suo: “Da non perdere!” Golssip.