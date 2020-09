Today_it : Luca Sarti: il carabiniere assolto dall'accusa di aver stuprato una studentessa -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Sarti

Today.it

I fatti il 17 febbraio 2012 quando, allora in servizio in un Reparto Carabinieri in provincia di Modena, il militare all’epoca 37enne, passò la serata in un locale insieme a due colleghi. E’ lì che in ...Luca Sarti assolto in Cassazione: carabiniere non violentò studentessa 21enne. Ecco la sentenza della Cassione. Assolto il carabiniere.