Lubatti e Curatella insieme in Sala Rossa, nuovo gruppo di minoranza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con una lettera inviata questo pomeriggio al presidente del Consiglio comunale, il consigliere Claudio Lubatti ha annunciato l’uscita dal gruppo del Partito Democratico e il consigliere Aldo Curatella l’uscita dal gruppo Misto. Nella lettera, i due consiglieri hanno anche formulato richiesta formale, che dovrà essere prossimamente presa in esame dalla Conferenza dei capigruppo, per costituire il gruppo “Azione” in Sala Rossa. Esce dal Partito Democratico per aderire ad Azione, anche Numinato Licari, vicepresidente in carica della Circoscrizione 6. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con una lettera inviata questo pomeriggio al presidente del Consiglio comunale, il consigliere Claudioha annunciato l’uscita daldel Partito Democratico e il consigliere Aldol’uscita dalMisto. Nella lettera, i due consiglieri hanno anche formulato richiesta formale, che dovrà essere prossimamente presa in esame dalla Conferenza dei capi, per costituire il“Azione” in. Esce dal Partito Democratico per aderire ad Azione, anche Numinato Licari, vicepresidente in carica della Circoscrizione 6. L'articolo proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : Lubatti e Curatella insieme in Sala Rossa, nuovo gruppo di minoranza - Smemoranda4 : RT @LaStampa: A Torino nasce il gruppo consiliare di Azione in Comune e in Circoscrizione 6. - StampaTorino : Anche a Torino nasce “Azione”: nel partito di Calenda entrano Lubatti e Curatella - LaStampa : A Torino nasce il gruppo consiliare di Azione in Comune e in Circoscrizione 6. -

Ultime Notizie dalla rete : Lubatti Curatella Anche a Torino c’è “Azione”: sulle orme di Calenda, Lubatti e Curatella La Stampa Lubatti e Curatella insieme in Sala Rossa, nuovo gruppo di minoranza

Con una lettera inviata questo pomeriggio al presidente del Consiglio comunale, il consigliere Claudio Lubatti ha annunciato l’uscita dal gruppo del Partito ...

Anche a Torino nasce “Azione”: nel partito di Calenda entrano Lubatti e Curatella

TORINO. A Torino nasce il gruppo consiliare di Azione in Comune e in Circoscrizione 6. L'annuncio è stato dato oggi in occasione della presenza nel capoluogo piemontese del leader del partito Carlo C ...

Con una lettera inviata questo pomeriggio al presidente del Consiglio comunale, il consigliere Claudio Lubatti ha annunciato l’uscita dal gruppo del Partito ...TORINO. A Torino nasce il gruppo consiliare di Azione in Comune e in Circoscrizione 6. L'annuncio è stato dato oggi in occasione della presenza nel capoluogo piemontese del leader del partito Carlo C ...