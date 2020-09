LIVE – Sinner-Bonzi 6-2, 6-4, 3-2 Roland Garros 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi, valido per il secondo turno del Roland Garros 2020. L’altoatesino vorrà confermare quanto di buono fatto vedere all’esordio, durante il quale ha eliminato il più quotato David Goffin. Sportface.it vi accompagnerà attraverso una DIRETTA testuale, con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi, nella serata di mercoledì 30 settembre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE MASCHILE DEL Roland Garros IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Sinner-Bonzi 6-2, 6-4, 3-2 TERZO SET – Servizio esterno lodevole dell’azzurro. 40-0. TERZO SET ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ile latestuale del match tra Jannike Benjamin, valido per il secondo turno del. L’altoatesino vorrà confermare quanto di buono fatto vedere all’esordio, durante il quale ha eliminato il più quotato David Goffin. Sportface.it vi accompagnerà attraverso unatestuale, con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi, nella serata di mercoledì 30 settembre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE MASCHILE DELIL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-2, 6-4, 3-2 TERZO SET – Servizio esterno lodevole dell’azzurro. 40-0. TERZO SET ...

